Скоро выйдет игра, в которой нужно убивать ради дружбы с бананом
Фото: © YouTube/IGN
Разработчики опубликовали новое видео, в котором показали, чем предстоит заниматься владельцам новой игры.
Компания Devolver Digital выложила в сеть 16-минутное видео. В ролике разработчики показали, как выглядит My Friend Pedro — игра, в которой нужно будет убивать ради дружбы с бананом.
Отмечается, что в игре будет очень много юмора и абсурдных вещей. Играть придётся за вооружённого до зубов героя, который убивает сотни врагов, потому что ему так велит умный банан. Также главный герой сможет вступать в рукопашный бой и отпрыгивать от стен.
Игра должна скоро выйти на ПК и Nintendo Switch. Точной даты релиза разработчики не называют.