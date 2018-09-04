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Опубликовано 4 сентября 2018, 11:32

Скоро выйдет игра, в которой нужно убивать ради дружбы с бананом

Фото: &copy; YouTube/IGN

Фото: © YouTube/IGN

Разработчики опубликовали новое видео, в котором показали, чем предстоит заниматься владельцам новой игры.

Компания Devolver Digital выложила в сеть 16-минутное видео. В ролике разработчики показали, как выглядит My Friend Pedro — игра, в которой нужно будет убивать ради дружбы с бананом.

Отмечается, что в игре будет очень много юмора и абсурдных вещей. Играть придётся за вооружённого до зубов героя, который убивает сотни врагов, потому что ему так велит умный банан. Также главный герой сможет вступать в рукопашный бой и отпрыгивать от стен.

Игра должна скоро выйти на ПК и Nintendo Switch. Точной даты релиза разработчики не называют.

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Сергей Сурепин
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