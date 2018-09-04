Скоро выйдет игра, в которой нужно убивать ради дружбы с бананом

Компания Devolver Digital выложила в сеть 16-минутное видео. В ролике разработчики показали, как выглядит My Friend Pedro — игра, в которой нужно будет убивать ради дружбы с бананом.

Отмечается, что в игре будет очень много юмора и абсурдных вещей. Играть придётся за вооружённого до зубов героя, который убивает сотни врагов, потому что ему так велит умный банан. Также главный герой сможет вступать в рукопашный бой и отпрыгивать от стен.