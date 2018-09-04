Съёмки приквела "Игры престолов" начнутся в 2019 году

В Сети наконец начинают появляться подробности новых проектов, которые связаны с культовым сериалом.

Команда HBO продолжает работать над вселенной сериала "Игры престолов". В частности, телеканал будет выпускать спин-оффы.

Теперь стало известно, что съёмки одного из приквелов начнутся в 2019 году. На данный момент у проекта нет официального названия. Предполагается, что он выйдет под именем "Долгая ночь". Сценаристом шоу выступит Джейн Голдман. Она написала сценарии фильмов "Звёдная пыль", "Дом странных детей мисс Перегрин" и "Кингсман".