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Регион
Опубликовано 4 сентября 2018, 12:03

Съёмки приквела "Игры престолов" начнутся в 2019 году

Фото: &copy; HBO

Фото: © HBO

В Сети наконец начинают появляться подробности новых проектов, которые связаны с культовым сериалом.

Команда HBO продолжает работать над вселенной сериала "Игры престолов". В частности, телеканал будет выпускать спин-оффы.

Теперь стало известно, что съёмки одного из приквелов начнутся в 2019 году. На данный момент у проекта нет официального названия. Предполагается, что он выйдет под именем "Долгая ночь". Сценаристом шоу выступит Джейн Голдман. Она написала сценарии фильмов "Звёдная пыль", "Дом странных детей мисс Перегрин" и "Кингсман".

События "Долгой ночи" происходят за тысячу лет до событий сериала "Игра престолов". Новое шоу расскажет правду о создании белых ходоков, а также другие секреты вселенной.

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Сергей Сурепин
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