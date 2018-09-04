Pornhub попросил Канье Уэста срежиссировать церемонию награждения порноактёров

Популярный американский рэпер уже много раз признавался, что он часто посещает порносайт.

Руководство Pornhub ведёт переговоры с Канье Уэстом. Дело в том, что крупнейший сайт для взрослых хочет, чтобы популярный американский рэпер стал художественным директором первой церемонии награждения Pornhub Awards.

По словам источников, связанных с этой ситуацией, сейчас ведутся безумные переговоры. При этом официального подтверждения информации о будущем сотрудничестве сайта и рэпера пока нет.