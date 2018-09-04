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Опубликовано 4 сентября 2018, 12:30

Pornhub попросил Канье Уэста срежиссировать церемонию награждения порноактёров

Фото: &copy; Chris Pizzello/Invision/AP

Фото: © Chris Pizzello/Invision/AP

Популярный американский рэпер уже много раз признавался, что он часто посещает порносайт.

Руководство Pornhub ведёт переговоры с Канье Уэстом. Дело в том, что крупнейший сайт для взрослых хочет, чтобы популярный американский рэпер стал художественным директором первой церемонии награждения Pornhub Awards.

По словам источников, связанных с этой ситуацией, сейчас ведутся безумные переговоры. При этом официального подтверждения информации о будущем сотрудничестве сайта и рэпера пока нет.

Напомним, что шоу, ведущей которого станет порнозвезда Аса Акира, пройдёт 6 сентября в Лос-Анджелесе.

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Сергей Сурепин
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