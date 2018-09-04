Pornhub попросил Канье Уэста срежиссировать церемонию награждения порноактёров
Фото: © Chris Pizzello/Invision/AP
Популярный американский рэпер уже много раз признавался, что он часто посещает порносайт.
Руководство Pornhub ведёт переговоры с Канье Уэстом. Дело в том, что крупнейший сайт для взрослых хочет, чтобы популярный американский рэпер стал художественным директором первой церемонии награждения Pornhub Awards.
По словам источников, связанных с этой ситуацией, сейчас ведутся безумные переговоры. При этом официального подтверждения информации о будущем сотрудничестве сайта и рэпера пока нет.
Напомним, что шоу, ведущей которого станет порнозвезда Аса Акира, пройдёт 6 сентября в Лос-Анджелесе.