Призвание варягов на Русь. Откуда в нашем футболе столько скандинавов?

Оглавление Призвание варягов Секси Рюрик. Исландский футболист взрывает "Инстаграм" во время ЧМ-2018 Потомки варягов в РПЛ Лучшие из викингов Исландская высадка Скандинавы очень организованные РПЛ — повышение Сарафанное радио Мода на ауты Скандинавы — почти свои

В нынешнем чемпионате России скандинавы неожиданно стали едва ли не самыми популярными легионерами. Исландцев в РПЛ выступает сразу семеро, причём пятеро приехали только этим летом. Есть ещё и четыре шведа, двое из которых тоже высадились только что. И не будем забывать о гордом норвежце. Лайф проводит исторические параллели и рассказывает, почему скандинавы массово едут в Россию.

Призвание варягов

Кадр из фильма "Викинг"/ © "Кинопоиск"

Варягами на Руси было принято называть выходцев из Скандинавии. Считается, что с так называемым призванием варягов связано начало государственности на Руси. Якобы во избежание анархии племена отправились искать себе нового правителя за море. Знаменитая фраза об отсутствии порядка на русской земле как раз и подразумевала необходимость, говоря современным языком, внешнего управления.

— В год 6370 (862 по современному летоисчислению). …И пошли за море к варягам, к руси. Те варяги назывались русью, как другие называются шведы, а иные норманны и англы, а ещё иные готландцы, — вот так и эти. Сказали руси чудь, словене, кривичи и весь: "Земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет. Приходите княжить и воладети нами". И избрались трое братьев со своими родами, и взяли с собой всю русь, и пришли, и сел старший, Рюрик, в Новгороде, а другой, Синеус, — на Белоозере, а третий, Трувор, — в Изборске. И от тех варягов прозвалась Русская земля. Новгородцы же — те люди от варяжского рода, а прежде были словене…— из "Повести временных лет" в переводе Д.С. Лихачёва.

Таким образом на Руси и появился князь Рюрик, который считается основателем древнерусского государства и родоначальником династии Рюриковичей. Немного забегая вперёд, стоит спросить: помните, как зовут самого популярного исландского футболиста прошедшего чемпионата мира?

Фото: © РИА Новости / Константин Чалабов

Потомки варягов в РПЛ

Впервые скандинавы в нашем футболе появились далёких 15 лет назад. В "Торпедо-Металлург" (впоследствии эволюционировавший в ныне исчезнувший ФК "Москва") приехал швед Юнас Валлерстедт. Этого парня никто править не призывал, он до и после короткого визита в российскую столицу спокойно играл в родной Швеции.

Фото: © Спорт-Экспресс / Александр Фёдоров

Никакой династии в России Юнас не основал. Сыграл в итоге по паре матчей в чемпионате и кубке страны, а затем был сослан обратно, несмотря на трёхлетний контракт с существенной по тем временам зарплатой. За несколько месяцев в России Валлерстедт заработал как за год в Швеции.

Первого футбольного скандинава выдворили из России за... несоответствующий уровень! Казалось, что неудачный эксперимент московских селекционеров может отпугнуть других потенциальных фанатов скандинавского футбола, но всё получилось не так плохо. Конкретно о шведах забыли почти на десять лет, до прибытия троицы Вернблум — Чельстрём — Эльм в 2012 году.

Армейцы Эльм и Вернблум против Маурисио Перейры из "Краснодара". Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Однако не только на шведах зиждилась скандинавская экспансия в российском футболе. Петербургский "Зенит", например, в 2005 году усилился норвежцем Эриком Хагеном, который верой и правдой отслужил три года Северной столице, выиграл чемпионство, но до времён победы в Кубке УЕФА не "дожил". Всё из-за конфликта с Адвокатом, который, по словам самого футболиста, не простил ему пропуск тренировки из-за болезни жены.

Эрик Хаген в борьбе со спартаковцем Дмитрием Торбинским. Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Лучшие из викингов

Два самых успешных скандинавских легионера в истории российского футбола синхронно уехали из нашей страны после чемпионата мира. Андреас Гранквист отыграл пять сезонов в "Краснодаре", став капитаном и символом "быков". То же самое, только без повязки, проделал в ЦСКА Понтус Вернблум.

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

При этом российский этап карьеры Вернблума получился более богатым на трофеи и более разнообразным с точки зрения игры. В последнем сезоне он частенько уходил играть нападающего, оставляя привычную роль опорного полузащитника, и не раз приносил ЦСКА победы. В конце сезона возрастные шведы уехали из России в поисках комфорта для своих семей. Гранквист вернулся в родную страну, а Вернблум поселился в Греции. Они уступили место новой, исландской волне.

Исландская высадка

Защитник сборной Исландии и ЦСКА Хёрдур Магнуссон остановил Лео Месси на ЧМ-2018. Фото: © РИА Новости / Антон Денисов

После неожиданно успешного Евро-2016 исландцы громким "ХУ" заявили всему миру о своём футболе, а на ЧМ-2018 — повторили трюк, пусть и без столь значительного турнирного продвижения. У Исландии и России случилась любовь с первого взгляда. Сначала искра — знаменитый клич викингов в парке "Зарядье".

Потом буря — "Калинка" от исландских болельщиков.

И, наконец, безумие — целых пять футболистов из Исландии приехали в РПЛ этим летом.

Viking is coming home! pic.twitter.com/Xy5Yg2AxiH — PFC CSKA Moscow (@PFCCSKA_en) 31 августа 2018 г.

ЦСКА пополнили защитник Хёрдур Магнуссон и хавбек Арнор Сигурдссон. В "Ростове" к Сверриру Ингасону и Рагнару Сигурдссону присоединились форварды Видар Кьяртанссон и Бьорн Сигурдарсон. Последний, кстати, уже успел забить три гола — он второй бомбардир чемпионата после Фёдора Чалова из ЦСКА. Ещё один исландец — Йон Фьолусон — прибыл в "Краснодар".

Семеро бравых парней — уже практически отряд. Почему все они оказались в России именно сейчас и что они дадут нашему футболу?

Скандинавы очень организованные

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

И та самая сборная Исландии, и шведы на прошедшем ЧМ-2018 выступили в качестве не особо звёздных, но весьма организованных команд. Именно за счёт командного взаимодействия и чёткого следования инструкциям тренера эти коллективы добиваются успехов в последние годы. Шведы впервые за 24 года оказались в четвертьфинале чемпионата мира, а исландцы и вовсе дебютировали на мундиалях. Причём тоже не худшим образом, до последнего оставляя себе шансы на выход из группы.

РПЛ — повышение

Защитник "Ростова" и сборной Исландии Сверрир Ингасон. Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

Большинство скандинавов переходит в российский чемпионат из не самых сильных клубов Европы, зачастую даже непосредственно из шведских и норвежских. РПЛ для них не только возможность играть в основном составе в клубе серьёзной лиги, но и шанс засветиться в еврокубках, чтобы продвинуть себя ещё выше. Конечно, и про финансовую выгоду никто не забывает. Это преимущество ещё Юнас Валлерстедт в 2003 году использовал. К тому же Россия для тех же исландцев невероятно громадна. Просто представьте: население острова всего триста с лишним тысяч человек, а Волгограда, где исландцы играли во время чемпионата мира, — больше миллиона. И это не говоря об одном из крупнейших мегаполисов мира Москве.

Сарафанное радио

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Как правило, перед переездом в другую лигу иностранцы всегда советуются со своими соотечественниками, которые уже там играют. Или же эти самые соотечественники их зазывают, чтобы было не так скучно. В итоге это зачастую образовывает целые группировки. Вспомнить хотя бы зенитовских аргентинцев. Исландцы нынче тоже делают что-то подобное. В "Ростове" их теперь четверо, двое уже собрались в ЦСКА, есть ещё один в "Краснодаре". Зато он там может общаться со шведом и норвежцем. Двое из "Тре крунур" ещё в составе "Ростова". Так что команда Карпина — официально самая скандинавская банда российского футбола, на ковре-самолёте летящая в Лигу чемпионов.

Мода на ауты

Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

Исландцы в 2016 году вернули моду на дальние ауты, доказав эффективность такой техники: три из пяти своих голов на Евро скандинавы организовали именно так. Теперь популяризация тренда дошла до того, что топ-клубы Европы нанимают специальных тренеров, отвечающих за этот компонент игры. В этом плане нам повезло — в РПЛ есть сразу семь специалистов по аутам, которые помогут лиге оставаться в тренде мирового футбола.

Скандинавы — почти свои

Экс-игрок ЦСКА Понтус Вернблум. Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов