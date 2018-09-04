Генри Кавилл сыграет главную роль в сериале "Ведьмак" от Netflix

О назначении актёра на эту роль рассказала шоураннер "Ведьмака" Лорен Хиссрич. По её словам, во время первой встречи с актёром у Хиссрич не было сценаристов или сценария, но при этом она уверена, что Кавилл отлично впишется в команду.