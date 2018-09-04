Генри Кавилл сыграет главную роль в сериале "Ведьмак" от Netflix
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До этого актёр играл Супермена. О назначении Кавилла на роль Геральта рассказали авторы шоу.
Популярный актёр Генри Кавилл исполнит главную роль в сериале "Ведьмак" от Netflix. До этого актёр играл Супермена в киновселенной DC.
О назначении актёра на эту роль рассказала шоураннер "Ведьмака" Лорен Хиссрич. По её словам, во время первой встречи с актёром у Хиссрич не было сценаристов или сценария, но при этом она уверена, что Кавилл отлично впишется в команду.
Напомним, ранее сообщалось, что сериалом "Ведьмак" займётся режиссёр Алик Сахаров — он работал над "Игрой престолов". Выход нового сериала ожидается осенью — зимой 2019 года.