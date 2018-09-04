Пенсионер играет в Pokemon Go, чтобы побороть болезнь Альцгеймера
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Для этого пожилой мужчина тратит тысячу долларов в месяц, используя 11 смартфонов одновременно.
70-летний Чен Сан-Ян играет в Pokemon Go каждый день. Мужчина проживает в Тайване и борется с болезнью Альцгеймера.
Пенсионер стал заядлым игроком с момента выхода Pokemon Go. Чен — один из самых популярных игроков. Среди геймеров он даже получил прозвище Дядя Покемон.
Всего мужчина уделяет игре большую часть своей жизни. Он руководствуется принципом "играй и лечись". Пенсионер использует 11 смартфонов одновременно, а на поиск и ловлю покемонов тратит тысячу долларов в месяц.