Пенсионер играет в Pokemon Go, чтобы побороть болезнь Альцгеймера

Для этого пожилой мужчина тратит тысячу долларов в месяц, используя 11 смартфонов одновременно.

70-летний Чен Сан-Ян играет в Pokemon Go каждый день. Мужчина проживает в Тайване и борется с болезнью Альцгеймера.

Пенсионер стал заядлым игроком с момента выхода Pokemon Go. Чен — один из самых популярных игроков. Среди геймеров он даже получил прозвище Дядя Покемон.