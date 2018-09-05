"Пытаются оболгать". В Госдуме ответили на обвинения США в давлении на Украину

По мнению члена Комитета Госдумы по международным делам Антона Морозова, политика Белого дома направлена на "сдерживание России и её политического влияния в мире".

Член Комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов заявил, что обвинения Москвы со стороны Вашингтона в якобы дестабилизации обстановки на Украине являются попыткой скомпрометировать РФ и ввести очередные санкции.

— Они постоянно пытаются каким-то образом Россию оболгать, скомпрометировать для того, чтобы ввести очередные незаконные ограничения, — цитирует Морозова РИА "Новости".

По его мнению, подобная политика Белого дома направлена на "сдерживание России", а также на "недопущение бурного экономического развития РФ и политического влияния в мире".

Как отметил Морозов, в отсутствие доказательств со стороны США подобные "нелепые обвинения России" в Москве "уже даже не очень серьёзно воспринимаются".

Также член Комитета Госдумы по международным делам рассказал о заинтересованности России в стабилизации ситуации на Украине и том, чтобы в Киеве "была избрана действительно народная власть, которая думает об интересах своих граждан, а не руководствуется желаниями заокеанских государств".