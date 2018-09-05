В Госдуме заявили, что Израиль атакует Сирию "по указке США"

Депутаты выразили мнение, что израильская армия содержится именно на американские деньги.

Первый заместитель главы Комитета Государственной думы РФ по обороне Александр Шерин заявил, что Израиль нанёс ракетные удары по Сирии "по указке США".

— Израиль действует по указке США. Вашингтон никогда не будет воевать с нами своими силами, всегда третьими руками это будет делать, — приводит его слова РИА "Новости".

При этом Шерин добавил, что в Сирии "руками" Соединённых Штатов являются Израиль и ИГИЛ*.

Как писал ранее Лайф, ВВС Израиля нанесли несколько ракетных ударов по западной части Сирии, в результате чего погиб один человек.