Режиссёр клипов "Ленинграда" снимет фильм со звездой сериала "Во все тяжкие"
Илья Найшуллер. Фото: © Кинопоиск
В новой картине Ильи Найшуллера, получившей название "Никто", рассказывается о мужчине, которого преследует наркобарон.
Режиссёр клипов группы "Ленинград" Илья Найшуллер снимет фильм со звездой сериала "Во все тяжкие" Бобом Оденкерком.
Как сообщает портал Geeks WorldWide, сценаристом картины выступит Дерек Колстад, а продюсерами будут Дэвид Литч и Чад Стахелски. При этом дата выхода проекта пока не определена.
Напомним, российский режиссёр Илья Найшуллер известен работой над сериалом "Барвиха" и фильмом "Хардкор". Помимо этого, он снял три клипа группы "Ленинград".