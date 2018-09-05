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Регион
Опубликовано 5 сентября 2018, 01:11

Режиссёр клипов "Ленинграда" снимет фильм со звездой сериала "Во все тяжкие"

Илья Найшуллер. Фото: &copy; Кинопоиск

Илья Найшуллер. Фото: © Кинопоиск

В новой картине Ильи Найшуллера, получившей название "Никто", рассказывается о мужчине, которого преследует наркобарон.

Режиссёр клипов группы "Ленинград" Илья Найшуллер снимет фильм со звездой сериала "Во все тяжкие" Бобом Оденкерком.

Как сообщает портал Geeks WorldWide, сценаристом картины выступит Дерек Колстад, а продюсерами будут Дэвид Литч и Чад Стахелски. При этом дата выхода проекта пока не определена.

Напомним, российский режиссёр Илья Найшуллер известен работой над сериалом "Барвиха" и фильмом "Хардкор". Помимо этого, он снял три клипа группы "Ленинград".

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Алина Раппопорт
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