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Опубликовано 5 сентября 2018, 10:16

Стало известно название нового "Крепкого орешка"

Фото: &copy; Кадр из фильма&nbsp;&laquo;Крепкий орешек&raquo;

Фото: © Кадр из фильма «Крепкий орешек»

Работа над приквелом культовой киноленты должна будет начаться уже в ближайшее время.

Приквел "Крепкого орешка" сменил название. Если раньше у него был подзаголовок "Год первый", то теперь лента будет называться "Макклейн" — по фамилии главного героя.

По словам продюсера приквела Лоренцо ди Бонавентуры, авторы ленты хотят, чтобы зрители сопереживали главному герою как никогда раньше. Действие фильма развернётся в настоящем и в 1970-е, когда Макклейн был ещё начинающим полицейским.

Кто сыграет молодого Макклейна — неизвестно. Брюс Уиллис принимает активное участие в выборе актёра на эту роль. Сценарий уже готов, съёмки начнутся в ближайшее время.

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Сергей Сурепин
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