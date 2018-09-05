Стало известно название нового "Крепкого орешка"

Работа над приквелом культовой киноленты должна будет начаться уже в ближайшее время.

Приквел "Крепкого орешка" сменил название. Если раньше у него был подзаголовок "Год первый", то теперь лента будет называться "Макклейн" — по фамилии главного героя.

По словам продюсера приквела Лоренцо ди Бонавентуры, авторы ленты хотят, чтобы зрители сопереживали главному герою как никогда раньше. Действие фильма развернётся в настоящем и в 1970-е, когда Макклейн был ещё начинающим полицейским.