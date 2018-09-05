Квентин Тарантино снимет "Звёздный путь" с рейтингом для взрослых

Будущий фильм должен будет показать "ужасы космоса" в лучших традициях автора "Криминального чтива".

Актёр Карл Урбан пообщался с фанатами "Звёздного пути". Он признался, что рад предстоящей возможности сниматься у Квентина Тарантино. Последний выступит постановщиком новой части космической серии.

Фильм уже получил взрослый рейтинг R (18+). По словам Урбана, Тарантино не планирует забивать ленту бессмысленной жестокостью и руганью, которая нехарактерна для франшизы. Вместо этого постановщик использует отсутствие ограничений, чтобы как можно точнее передать опасности и ужасы космоса.