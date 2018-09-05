Квентин Тарантино снимет "Звёздный путь" с рейтингом для взрослых
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Будущий фильм должен будет показать "ужасы космоса" в лучших традициях автора "Криминального чтива".
Актёр Карл Урбан пообщался с фанатами "Звёздного пути". Он признался, что рад предстоящей возможности сниматься у Квентина Тарантино. Последний выступит постановщиком новой части космической серии.
Фильм уже получил взрослый рейтинг R (18+). По словам Урбана, Тарантино не планирует забивать ленту бессмысленной жестокостью и руганью, которая нехарактерна для франшизы. Вместо этого постановщик использует отсутствие ограничений, чтобы как можно точнее передать опасности и ужасы космоса.
Напомним, что о назначении Тарантино на пост режиссёра "Звёздного пути" стало известно 5 декабря 2017 года. Тогда он обратился к Джей Джей Абрамсу и студии Paramount с идеей для нового фильма франшизы. Сюжет картины держится в строгой тайне, однако, по словам Урбана, Тарантино придумал нечто совершенно безумное.