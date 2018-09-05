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Опубликовано 5 сентября 2018, 09:59

Квентин Тарантино снимет "Звёздный путь" с рейтингом для взрослых

Фото &copy;&nbsp;Chris Pizzello/Invision/AP

Фото © Chris Pizzello/Invision/AP

Будущий фильм должен будет показать "ужасы космоса" в лучших традициях автора "Криминального чтива".

Актёр Карл Урбан пообщался с фанатами "Звёздного пути". Он признался, что рад предстоящей возможности сниматься у Квентина Тарантино. Последний выступит постановщиком новой части космической серии.

Фильм уже получил взрослый рейтинг R (18+). По словам Урбана, Тарантино не планирует забивать ленту бессмысленной жестокостью и руганью, которая нехарактерна для франшизы. Вместо этого постановщик использует отсутствие ограничений, чтобы как можно точнее передать опасности и ужасы космоса.

Напомним, что о назначении Тарантино на пост режиссёра "Звёздного пути" стало известно 5 декабря 2017 года. Тогда он обратился к Джей Джей Абрамсу и студии Paramount с идеей для нового фильма франшизы. Сюжет картины держится в строгой тайне, однако, по словам Урбана, Тарантино придумал нечто совершенно безумное.

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Сергей Сурепин
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