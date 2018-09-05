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Опубликовано 5 сентября 2018, 10:44

Звёзды "Назад в будущее" посетили кафе, в котором снимался фильм

Фото &copy; Instagram/lea_thompson
Фото © Instagram/lea_thompson

Актёры решили заглянуть в заведение с подходящим названием, которое расположено в Торонто.

Актёры Томас Ф. Уилсон и Лиа Томпсон приехали в Торонто в связи с проведением фестиваля Fan Expo. Вместе с этим они решили посетить кафе под названием "У Биффа".

Уилсон шутит, что не терпится узнать, кто управляет этой помойкой. Ранее актёр исполнял роль Биффа Таннена в фильме "Назад в будущее". Вместе с Томпсон и Уилсоном на мероприятии присутствовали Майкл Дж. Фокс и Кристофер Ллойд. Ранее они приняли участие в бостонском Fan Expo, где сфотографировались вместе в честь 33-летия выхода первого фильма.

Happy to be back with the gang and all of you great fans at #fanexpotoronto O Canada

Публикация от Michael J Fox (@realmikejfox)

Напомним, ранее создатели трилогии "Назад в будущее" Роберт Земекис и Боб Гейл заявили, что их не интересует перезапуск фильма. Ранее они говорили о том, что ремейк не появится на свет, пока они живы.

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Сергей Сурепин
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