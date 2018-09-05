Звёзды "Назад в будущее" посетили кафе, в котором снимался фильм

Актёры решили заглянуть в заведение с подходящим названием, которое расположено в Торонто.

Актёры Томас Ф. Уилсон и Лиа Томпсон приехали в Торонто в связи с проведением фестиваля Fan Expo. Вместе с этим они решили посетить кафе под названием "У Биффа".

Уилсон шутит, что не терпится узнать, кто управляет этой помойкой. Ранее актёр исполнял роль Биффа Таннена в фильме "Назад в будущее". Вместе с Томпсон и Уилсоном на мероприятии присутствовали Майкл Дж. Фокс и Кристофер Ллойд. Ранее они приняли участие в бостонском Fan Expo, где сфотографировались вместе в честь 33-летия выхода первого фильма.