Компания Microsoft раскритиковала Sony за плохое отношение к геймерам

Главный инженер Xbox уверен в том, что японская корпорация просто игнорирует своих фанатов.

Новый генеральный директор компании Sony Кеничиро Ёсида недавно высказался на тему наболевшей поддержки кроссплатформенных матчей на PlayStation 4. Его заявление вряд ли многим пришлось по душе.

Сейчас геймеры надеются на то, чтобы они уже смогли играть друг с другом как на PlayStation 4, так и на Xbox One. Компания Sony продолжает сопротивляться этому. Причина заключается в том, что в Sony уверены, что PlayStation — лучшая платформа, поэтому её не нужно мешать с другими.