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Опубликовано 5 сентября 2018, 10:40

Авторы Battlefield V рассказали, как они скопируют Fortnite

Фото &copy; Electronic Arts

Фото © Electronic Arts

Разработчики наконец решили показать геймерам, как именно будет выглядеть королевская битва.

Компания Electronic Arts опубликовала новый трейлер Battlefield V. На этот раз разработчики рассказали обо всех особенностях игры. В частности, о королевской битве.

Помимо 8 режимов студия DICE дала более подробную информацию о режиме, который скопирует популярную Fortnite. Режим получил название Firestorm. По мнению разработчиков, они заново создали жанр Battle Royale. В нём 16 команд из 4 человек столкнутся на самой большой карте в истории серии.

Напомним, игра выходит 20 ноября на PC, PlayStation 4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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