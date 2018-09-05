Авторы Battlefield V рассказали, как они скопируют Fortnite

Разработчики наконец решили показать геймерам, как именно будет выглядеть королевская битва.

Компания Electronic Arts опубликовала новый трейлер Battlefield V. На этот раз разработчики рассказали обо всех особенностях игры. В частности, о королевской битве.

Помимо 8 режимов студия DICE дала более подробную информацию о режиме, который скопирует популярную Fortnite. Режим получил название Firestorm. По мнению разработчиков, они заново создали жанр Battle Royale. В нём 16 команд из 4 человек столкнутся на самой большой карте в истории серии.