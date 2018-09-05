Дэниел Крэйг снимется в фильме от режиссёра "Звёздных войн"

Актёр займётся расследованием, пока продюсеры нового фильма о Джеймсе Бонде ищут режиссёра на замену.

Дэниел Крэйг исполнит главную роль в фильме Knives Out. Снимает ленту Райан Джонсон, постановщик восьмого эпизода "Звёздных войн". Он же написал сценарий.

Подробности сюжета будущего фильма пока не разглашаются. Известно, что новый проект будет современным детективом с классической загадкой и поисками убийцы. Также Джонсон признался, что он всегда был фанатом Агаты Кристи: режиссёр на протяжении 10 лет обдумывал сценарий собственного проекта в стиле классических детективов.