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Опубликовано 5 сентября 2018, 11:46

Дэниел Крэйг снимется в фильме от режиссёра "Звёздных войн"

Фото &copy; Evan Agostini/Invision/AP

Фото © Evan Agostini/Invision/AP

Актёр займётся расследованием, пока продюсеры нового фильма о Джеймсе Бонде ищут режиссёра на замену.

Дэниел Крэйг исполнит главную роль в фильме Knives Out. Снимает ленту Райан Джонсон, постановщик восьмого эпизода "Звёздных войн". Он же написал сценарий.

Подробности сюжета будущего фильма пока не разглашаются. Известно, что новый проект будет современным детективом с классической загадкой и поисками убийцы. Также Джонсон признался, что он всегда был фанатом Агаты Кристи: режиссёр на протяжении 10 лет обдумывал сценарий собственного проекта в стиле классических детективов.

Работа над фильмом начнётся в ноябре, пока Крэйг не приступил к съёмкам нового фильма про Джеймса Бонда. Последний проект пока в подвешенном состоянии, так как Дэнни Бойла уволили с поста режиссёра.

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Сергей Сурепин
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