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Опубликовано 5 сентября 2018, 11:10

На Филиппинах застрелили ребёнка-геймера из-за татуировки

Фото &copy; Flickr/Bread for the World

Фото © Flickr/Bread for the World

Всё дело в том, что местная полиция увидела бандитскую метку в татуировке из Dota 2, которая была у 17-летнего подростка.

Две недели назад три подростка из города Тарлак (Филиппины) отправились на киберспортивный турнир в Багио. Джошуа (17 лет), Джулиус (15 лет) и Б. (19 лет, пожелал остаться неизвестным) дружили с детства.

Несколько дней назад мать Джошуа получила звонок из морга города Пангасинан. По данным полиции, её сына убили в ходе перестрелки. При нём якобы был найден пистолет и наркотики. Джулиус до сих пор числится пропавшим без вести.

В полиции заявили, что Джошуа обвинялся в четырёх кражах в Пангасиане. Полиция пыталась задержать мальчика, когда он находился за рулём мотоцикла. Джошуа хотел оказать сопротивление — его застрелили на месте. По словам полицейских, они сразу опознали нарушителя.

Помимо наркотиков и пистолета 45-го калибра полицейские обнаружили на руке мальчика татуировку с героем доты Queen of Pain. В СМИ её представили как бандитскую метку, что стало причиной расследования.

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Сергей Сурепин
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