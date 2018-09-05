На Филиппинах застрелили ребёнка-геймера из-за татуировки

Всё дело в том, что местная полиция увидела бандитскую метку в татуировке из Dota 2, которая была у 17-летнего подростка.

Две недели назад три подростка из города Тарлак (Филиппины) отправились на киберспортивный турнир в Багио. Джошуа (17 лет), Джулиус (15 лет) и Б. (19 лет, пожелал остаться неизвестным) дружили с детства.

Несколько дней назад мать Джошуа получила звонок из морга города Пангасинан. По данным полиции, её сына убили в ходе перестрелки. При нём якобы был найден пистолет и наркотики. Джулиус до сих пор числится пропавшим без вести.

В полиции заявили, что Джошуа обвинялся в четырёх кражах в Пангасиане. Полиция пыталась задержать мальчика, когда он находился за рулём мотоцикла. Джошуа хотел оказать сопротивление — его застрелили на месте. По словам полицейских, они сразу опознали нарушителя.