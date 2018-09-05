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Регион
Опубликовано 5 сентября 2018, 11:55

Самый известный блогер мира вызвал индусов драться на мечах

Скриншот видео&nbsp;PewDiePie
Скриншот видео PewDiePie

Всё из-за того, что авторы индийского канала начали слишком быстро догонять PewDiePie по подписчикам.

Блогер PewDiePie опубликовал новое видео. В нём Феликс Чельберг отметил, что в ближайшее время его может обогнать по количеству подписчиков канал T-Series. В связи с этим блогер решил вызвать авторов канала сразиться с ним на мечах — "как настоящие мужчины".

После этого PewDiePie заметил, что T-Series — это индийский канал. Видео, которые опубликованы на нём, посмотрели уже более 46 миллиардов раз. Блогер считает, что единственный способ остаться на плаву — это агитировать жителей Индии подписаться на его канал.

Как стало известно, T-Series — индийская музыкальная компания. Она публикует на своём канале интервью с местными исполнителями и их клипы. На канал уже подписало 59,8 миллиона человек, а на PewDiePie — 65,7 миллиона.

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Сергей Сурепин
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