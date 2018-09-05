Самый известный блогер мира вызвал индусов драться на мечах

Всё из-за того, что авторы индийского канала начали слишком быстро догонять PewDiePie по подписчикам.

Блогер PewDiePie опубликовал новое видео. В нём Феликс Чельберг отметил, что в ближайшее время его может обогнать по количеству подписчиков канал T-Series. В связи с этим блогер решил вызвать авторов канала сразиться с ним на мечах — "как настоящие мужчины".

После этого PewDiePie заметил, что T-Series — это индийский канал. Видео, которые опубликованы на нём, посмотрели уже более 46 миллиардов раз. Блогер считает, что единственный способ остаться на плаву — это агитировать жителей Индии подписаться на его канал.