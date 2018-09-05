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Опубликовано 5 сентября 2018, 13:30

Ушаков рассказал, с кем Путин встретится во время ВЭФ

Юрий Ушаков. Фото: &copy; РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Юрий Ушаков. Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

На форум во Владивостоке приедет рекордное количество бизнесменов и зарубежных политиков. Главные гости саммита — лидеры Китая, Японии, Кореи и Монголии. Со всеми ними российский лидер Владимир Путин проведёт переговоры, с некоторыми подпишет двусторонние документы. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

— Это уже четвёртый форум. На этот раз проходит под девизом: "Дальний Восток, расширяя границы возможностей", — заявил Ушаков.

Как отмечается, с лидером КНР Владимир Путин посетит выставку "Улицы Дальнего Востока", а с премьером Японии посетит завод "Мазда" во Владивостоке.

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Александр Юнашев
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