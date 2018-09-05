Путин и Си Цзиньпин в ходе встречи могут обсудить ситуацию вокруг КНДР

Беседа лидеров двух стран 11 сентября будет проходить в узком составе, потом состоятся российско-китайские переговоры.

Президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин в ходе встречи на Восточном экономическом форуме, вероятно, обсудят международную проблематику, ситуацию вокруг Северной Кореи, отношения с Соединёнными Штатами, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

— Сейчас тоже будет, это очевидно, международная проблематика доминировать на ВЭФ. Тут не только региональные проблемы, ситуация на Корейском полуострове, но и все проблемы международной повестки дня, взаимоотношения с американцами и так далее, — отметил представитель главы РФ.

Ушаков добавил, что беседа Путина с Си Цзиньпином 11 сентября будет проходить в узком составе, потом состоятся российско-китайские переговоры, а затем последует заявление для средств массовой информации.