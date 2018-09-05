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Опубликовано 5 сентября 2018, 17:35

Названы имена представительниц России на "Мисс мира" и "Мисс Вселенная"

Юлия Поличихина и Наталья Строева. Коллаж: L!FE. Фото: &copy; РИА Новости /Рамиль Ситдиков

Юлия Поличихина и Наталья Строева. Коллаж: L!FE. Фото: © РИА Новости /Рамиль Ситдиков

До финала девушек ждут предварительные этапы, где они встретятся с другими претендентками на титулы.

Юлия Поличихина и Наталья Строева представят Россию в этом году на престижных конкурсах "Мисс мира" и "Мисс Вселенная". Об этом сегодня сообщили в пресс-службе конкурса "Мисс Россия".

Финал конкурса "Мисс Вселенная — 2018" состоится 16 декабря в столице Таиланда Бангкоке.

— Представлять нашу страну на конкурсе будет "мисс Россия — 2018" Юлия Полячихина. А ровно за неделю до этого в Китае, на острове Хайнань, 8 декабря пройдёт финал конкурса "Мисс мира — 2018", участие в котором примет вторая "вице-мисс Россия — 2018" Наталья Строева, — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Поличихина является студенткой факультета журналистики Чувашского госуниверситета, а Строева, которая на конкурсе "Мисс Россия" представляла Якутию, обучается на первом курсе Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова, в будущем — врач-дерматолог.

Девушки уже начали подготовку к конкурсам. Впереди их ждут предварительные этапы, где они встретятся с участницами из других стран.

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Артур Белкин
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