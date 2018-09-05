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Опубликовано 5 сентября 2018, 17:34

Москалькова сравнила новые обвинения Лондона по делу Скрипалей с PR-кампанией

Татьяна Москалькова.&nbsp;Фото: &copy;&nbsp;kremlin.ru

Татьяна Москалькова. Фото: © kremlin.ru

Ранее премьер Британии Тереза Мэй заявила, что двое россиян причастны к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль. Более того, она утверждает, что они якобы работают в ГРУ.

Новые обвинения Лондона по делу об отравлении Скрипалей являются продолжением PR-кампании, которая направлена на дискредитацию граждан России, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

— Мы даже не знаем, существуют ли они, эти люди… Это просто продолжение PR-кампании, направленной на дискредитацию наших граждан, наших дипломатов, — заявила омбудсмен РИА "Новости".

Она также добавила, что Лондон пытается дискредитировать усилия Москвы, которые направлены на защиту прав человека в мире.

Как уже сообщал Лайф, прокуратура Великобритании предъявила обвинения по делу об отравлении Скрипалей двум россиянам — Александру Петрову и Руслану Боширову, а также обнародовала их фото.

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Янковская Ольга
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