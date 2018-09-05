Врач и журналист. Кто представит Россию на "Мисс мира" и "Мисс Вселенная"

Юлия Полячихина

Фото: vk.com/polyachihinayulia

Юля родилась в Чебоксарах 6 февраля 2000 года. Красавица с раннего детства мечтала стать моделью и при этом активно занималась спортом, даже состояла в сборной Чувашии по фитнес-аэробике.

Фото: vk.com/polyachihinayulia

Школу девушка закончила с золотой медалью и поступила в Чувашский государственный университет, решив стать журналистом. Конечно же, от мечты быть моделью Юлия тоже не отказалась и в 2015 году приняла участие в конкурсе "Мисс Чувашия", где завоевала звание вице-мисс. В 2016 году девушка вновь попытала счастье на том же конкурсе и на этот раз стала победительницей.

Фото: vk.com/polyachihinayulia

В 2017 году Юлия приняла участие в кастинге "Мисс Россия" и обошла больше 75 тысяч девушек, став одной из пятидесяти участниц конкурса. И наконец, в апреле 2018 года красавица одержала победу и завоевала звание "Мисс Россия", получив крупный денежный приз, автомобиль и, конечно же, корону.

Фото: vk.com/polyachihinayulia

Победа в главном конкурсе красоты дала Юлии возможность представлять Россию на конкурсах "Мисс Вселенная" и "Мисс мира". Тем не менее на второй конкурс организаторы решили отправить другую девушку — соперницу Юлии Наталью Строеву.

Фото: vk.com/polyachihinayulia

Наталья Строева

Фото: instagram.com/stroevatasha

На конкурсе "Мисс Россия — 2018" жительница Якутска Наталья Строева завоевала звание второй вице-мисс. С этим званием девушка вернулась в Якутию, решив в скором времени вновь отправиться в Москву. Красавица решила стать врачом-дерматологом и поступила в Медицинский университет имени Н.И. Пирогова.

Фото: instagram.com/stroevatasha

В отличие от Юлии Полячихиной, Наташа не рвалась к победе. После конкурса она дала интервью, в котором призналась, что вообще не хотела стать "мисс Якутия" и тем более не собиралась участвовать во всероссийском соревновании. Завоевав звание второй вице-мисс, девушка решила не продолжать участие в конкурсах красоты и сосредоточиться на учёбе. Всё изменил звонок из дирекции "Мисс России".

Фото: instagram.com/stroevatasha

На своей странице в "Инстаграме" Наталья признаётся, что была в шоке, узнав о планах отправить её на конкурс "Мисс мира".

На втором часу моего пребывания в Москве один звонок переворачивает всю мою жизнь, отбрасывает всё на второй план, а земля уходит из-под ног: дирекция "Мисс Россия" сообщает мне, что я лечу на "Мисс мира" Наталья Строева

Фото: instagram.com/stroevatasha