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Регион
Опубликовано 5 сентября 2018, 19:19

Слуцкий назвал абсолютным бредом обвинения Британии по делу Скрипаля в адрес РФ

Леонид Слуцкий. Фото: &copy;РИА Новости/Илья Питалёв

Леонид Слуцкий. Фото: ©РИА Новости/Илья Питалёв

Председатель Комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Великобритания продолжает вести масштабную антироссийскую провокацию.

— Британия продолжает масштабную антироссийскую провокацию. По делу Скрипалей предъявляются официальные обвинения людям, имена которых пока ни о чём не говорят. Объявляется, что они якобы являются офицерами ГРУ. Это абсолютный бред, — сказал Слуцкий.

Парламентарий отметил, что с таким же успехом можно было придумать любые фамилии и показать любые фотографии, а какие-либо реальные доказательства отсутствуют.

— Лондон при поддержке Вашингтона снова пытается продвигать легенду в стиле highly likely для оправдания крупнейшего международного скандала на пустом месте, — резюмировал он.

Ранее прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, которых Лондон обвиняет в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Они оказались в объективе камер около пиццерии Zizi, где полковник вместе с дочерью обедали 4 марта.

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Анна Стрельцова
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