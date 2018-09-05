Слуцкий назвал абсолютным бредом обвинения Британии по делу Скрипаля в адрес РФ
Леонид Слуцкий. Фото: ©РИА Новости/Илья Питалёв
Председатель Комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Великобритания продолжает вести масштабную антироссийскую провокацию.
— Британия продолжает масштабную антироссийскую провокацию. По делу Скрипалей предъявляются официальные обвинения людям, имена которых пока ни о чём не говорят. Объявляется, что они якобы являются офицерами ГРУ. Это абсолютный бред, — сказал Слуцкий.
Парламентарий отметил, что с таким же успехом можно было придумать любые фамилии и показать любые фотографии, а какие-либо реальные доказательства отсутствуют.
— Лондон при поддержке Вашингтона снова пытается продвигать легенду в стиле highly likely для оправдания крупнейшего международного скандала на пустом месте, — резюмировал он.
Ранее прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, которых Лондон обвиняет в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Они оказались в объективе камер около пиццерии Zizi, где полковник вместе с дочерью обедали 4 марта.