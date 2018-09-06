Шведские депутаты выступили против строительства "Северного потока — 2"

Некоторые из них считают строительство газопровода небезопасным как для экономики, так и для экологии страны.

Большая часть шведских депутатов выступила за блокировку строительства российского газопровода "Северный поток — 2".

Радиостанция Sveriges Radio провела опрос среди представителей различных партий, и практически все они выступили за остановку строительства.

В частности, уполномоченная Умеренной коалиционной партии по вопросам ЕС Карин Энстрём заявила, что строительство "Северного потока — 2" — "плохое предложение" в плане энергетической политики и экологии.

В то же время евродепутат от Христианско-демократической партии Швеции Ларс Адактуссон добавил, что "Россия не уважает международное право", приведя в качестве примера ситуации в Грузии и Крыму.

— Если мы захотим остановить ввоз природного газа в Европу, то мы сможем это сделать. Нужно найти для этого юридическое пространство или же издать новые законы. Ничего сложнее и не требуется. Проект "Северный поток — 2" будет заблокирован, — выразил мнение член Совета по делам Европейского союза и депутат левой партии Йенс Хольм.