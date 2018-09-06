С экс-сотрудника РКК "Энергия" сняли подозрения в порче корабля "Союз"

После проведения проверки выяснилось, что с повреждённым кораблём данный специалист не работал.

Внутренняя комиссия РКК "Энергия", которая занимается выяснением причины появления микротрещины в космическом корабле "Союз МС-09", сняла подозрения с бывшего рабочего предприятия. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Как стало известно, недавно из цеха окончательной сборки предприятия уволился специалист, из-за чего первые подозрения пали на него. После проведения проверки выяснилось, что с повреждённым кораблём данный сотрудник не работал, в настоящий момент с него сняты все подозрения.

Напомним, ночью 30 августа на Международной космической станции сработал сигнал утечки воздуха. Микротрещина находилась в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому кораблю ничто не помешало вернуться на Землю.