С экс-сотрудника РКК "Энергия" сняли подозрения в порче корабля "Союз"
Пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-09" . Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов
После проведения проверки выяснилось, что с повреждённым кораблём данный специалист не работал.
Внутренняя комиссия РКК "Энергия", которая занимается выяснением причины появления микротрещины в космическом корабле "Союз МС-09", сняла подозрения с бывшего рабочего предприятия. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Как стало известно, недавно из цеха окончательной сборки предприятия уволился специалист, из-за чего первые подозрения пали на него. После проведения проверки выяснилось, что с повреждённым кораблём данный сотрудник не работал, в настоящий момент с него сняты все подозрения.
Напомним, ночью 30 августа на Международной космической станции сработал сигнал утечки воздуха. Микротрещина находилась в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому кораблю ничто не помешало вернуться на Землю.
Подробнее о том, как космонавтам удалось справиться с произошедшим, читайте в материале Лайфа.