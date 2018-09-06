Названа дата выхода нового сезона "Доктора Кто"
Кадр сериала "Доктор Кто"/ © Кинопоиск
Актриса Джоди Уиттакер появится на экранах в образе тринадцатого Доктора уже в начале октября.
Канал BBC назвал дату выхода 11-го сезона популярного сериала "Доктор Кто". Премьера состоится уже 7 октября.
It’s About Time… #DoctorWho— Doctor Who Official (@bbcdoctorwho) September 5, 2018
Release date varies by country. Check local listings. pic.twitter.com/d7CyvMuQIW
Первый эпизод получил название "Женщина, которая упала на Землю". Одиннадцатый сезон для сериала станет знаменательным: впервые за всю историю шоу главную роль исполнит женщина — актриса Джоди Уиттакер.
Напомним, что это не единственное изменение, которое коснулось сериала. Впервые с 2009 года у шоу сменился главный сценарист и продюсер. Теперь место Стивена Моффата занял Крис Чибнелл, работавший с Уиттакер над "Убийством на пляже". До Моффата шоураннером программы значился Рассел Т. Дэвис.