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Опубликовано 6 сентября 2018, 08:55

Авторы Artifact ответили на обвинения в плагиате

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/ PlayArtifact

Скриншот видео: youtube.com/ PlayArtifact

Разработчики решили ответить на информацию о том, что игру постоянно сравнивают с Hearthstone.

Компания Valve некоторое время назад анонсировала карточную игру Artifact, которая основана на вселенной Dota 2. Геймеры тут же начали сравнивать её с Hearthstone, но разработчики решили ответить на обвинения в плагиате.

Программист Valve Джип Барнетт заявил, что игру начали делать несколько лет назад. Команда была удивлена успеху Hearthstone. После этого в Valve поняли, что у карточных игр есть аудитория, поэтому компания решила заняться разработкой.

Также в Valve сообщили, что они восхищаются Hearthstone, но при этом постараются сделать игру уникальной, чтобы она не была похожа ни на что. У игры пока нет даты выхода.

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Сергей Сурепин
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