Авторы Artifact ответили на обвинения в плагиате

Разработчики решили ответить на информацию о том, что игру постоянно сравнивают с Hearthstone.

Компания Valve некоторое время назад анонсировала карточную игру Artifact, которая основана на вселенной Dota 2. Геймеры тут же начали сравнивать её с Hearthstone, но разработчики решили ответить на обвинения в плагиате.

Программист Valve Джип Барнетт заявил, что игру начали делать несколько лет назад. Команда была удивлена успеху Hearthstone. После этого в Valve поняли, что у карточных игр есть аудитория, поэтому компания решила заняться разработкой.