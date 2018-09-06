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Регион
Опубликовано 6 сентября 2018, 09:06

Режиссёр "Звёздного пути" может снять нового "Джеймса Бонда"

Кадр фильма "007: СПЕКТР"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "007: СПЕКТР"/ © Кинопоиск

Студии MGM и Eon нашли сразу двух кандидатов на пост постановщика 25-го фильма об агенте 007.

Продюсеры нового фильма про Джеймса Бонда сейчас активно ищут режиссёра, после того как из проекта ушёл Дэнни Бойл. Студии MGM и Eon рассматривают двух новых кандидатов — Барта Лэйтона ("Американские животные") и С. Дж. Кларксон ("Звёздный путь").

До этого сообщалось, что в список вернулся режиссёр фильма "Белый парень Рик" Ян Деманж. Изначально его кандидатуру руководство рассматривало наравне с Бойлом. Пока нет информации, когда продюсеры должны будут встретиться с Кларксон и Лэйтоном.

Напомним, 25-й фильм о Джеймсе Бонде должен выйти 25 октября 2019 года. Пока неизвестно, будут ли переносить премьеру ленты в связи с тем, что из проекта ушёл режиссёр.

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Сергей Сурепин
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