Режиссёр "Звёздного пути" может снять нового "Джеймса Бонда"

Студии MGM и Eon нашли сразу двух кандидатов на пост постановщика 25-го фильма об агенте 007.

Продюсеры нового фильма про Джеймса Бонда сейчас активно ищут режиссёра, после того как из проекта ушёл Дэнни Бойл. Студии MGM и Eon рассматривают двух новых кандидатов — Барта Лэйтона ("Американские животные") и С. Дж. Кларксон ("Звёздный путь").

До этого сообщалось, что в список вернулся режиссёр фильма "Белый парень Рик" Ян Деманж. Изначально его кандидатуру руководство рассматривало наравне с Бойлом. Пока нет информации, когда продюсеры должны будут встретиться с Кларксон и Лэйтоном.