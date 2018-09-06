Компания Fox инвестирует 100 миллионов долларов в "убийцу" YouTube и Twitch

Новый стриминговый сервис получил название Caffeine. Он будет отличаться от конкурентов отсутствием рекламы.

Компания Fox инвестирует в проект Caffeine сразу 100 миллионов долларов. Сервис должен будет стать аналогом YouTube и Twitch, но без рекламы.

Вместе с этим студия привлекла и неназванных инвесторов, которые вложат средства не только в основной стартап, но и в недавно открытое предприятие Caffeine Studios. Команда будет заниматься производством эксклюзивного контента для пользователей Caffeine об индустрии развлечений, включая игры и киберспорт.