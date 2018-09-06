Компания Fox инвестирует 100 миллионов долларов в "убийцу" YouTube и Twitch
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Новый стриминговый сервис получил название Caffeine. Он будет отличаться от конкурентов отсутствием рекламы.
Компания Fox инвестирует в проект Caffeine сразу 100 миллионов долларов. Сервис должен будет стать аналогом YouTube и Twitch, но без рекламы.
Вместе с этим студия привлекла и неназванных инвесторов, которые вложат средства не только в основной стартап, но и в недавно открытое предприятие Caffeine Studios. Команда будет заниматься производством эксклюзивного контента для пользователей Caffeine об индустрии развлечений, включая игры и киберспорт.
Напомним, стартап Caffeine запустили в 2016 году. Его основали бывшие дизайнеры Apple TV — Сэм Робертс и Бен Кэгран. Главное отличие стримингового сервиса от таких конкурентов, как YouTube и Twitch, заключается в отсутствии рекламы. Стримеры могут зарабатывать через микротранзакции.