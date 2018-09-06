Подсветка выжигает траву. Россия сыграет с Турцией в Лиге наций на плешивом поле

Сборная России тренируется в Турции, где завтра начнёт свой путь в Лиге наций матчем с местной национальной командой. Во время занятий на арене имени Шенола Гюнеша в городе Трабзоне многие обратили внимание на неидеальное состояние газона. Однако представители турецкого футбола заверили, что поле прошло все необходимые проверки.

— Стадиону имени Шенола Гюнеша два года, в прошлом году имелась аналогичная проблема в этот период времени. Это не связано с погодными условиями. Она связана со спецификой искусственного света, который помогает траве расти, но по краям он её выжигает. Но поле и стадион прошли проверку УЕФА и допущены к матчам Лиги наций, — цитирует агенство РИА "Новости" пресс-атташе Федерации футбола Турции Бахри Чифтчи.

Тем временем сборная России продолжает готовиться к игре и просит болельщиков поддержать её в матче Лиги наций против Турции и в контрольной игре с Чехией.