Подсветка выжигает траву. Россия сыграет с Турцией в Лиге наций на плешивом поле
Фото: © Twitter / TeamRussia
Сборная России тренируется в Турции, где завтра начнёт свой путь в Лиге наций матчем с местной национальной командой. Во время занятий на арене имени Шенола Гюнеша в городе Трабзоне многие обратили внимание на неидеальное состояние газона. Однако представители турецкого футбола заверили, что поле прошло все необходимые проверки.
— Стадиону имени Шенола Гюнеша два года, в прошлом году имелась аналогичная проблема в этот период времени. Это не связано с погодными условиями. Она связана со спецификой искусственного света, который помогает траве расти, но по краям он её выжигает. Но поле и стадион прошли проверку УЕФА и допущены к матчам Лиги наций, — цитирует агенство РИА "Новости" пресс-атташе Федерации футбола Турции Бахри Чифтчи.
Тем временем сборная России продолжает готовиться к игре и просит болельщиков поддержать её в матче Лиги наций против Турции и в контрольной игре с Чехией.
Друзья!— Сборная России (@TeamRussia) 6 сентября 2018 г.
Уже завтра - матч @UEFAEURO против Турции!
Очень рассчитываем на вашу поддержку!
Мы начинаем!#вместемыкоманда pic.twitter.com/PJ9sBynOxy
Матч с Турцией начнётся завтра, 7 сентября, в 21:45 по московскому времени.