В Кремле подтвердили, что Путин внёс в ГД поправки к пенсионному законопроекту

Ранее сообщалось, что пенсии россиян по старости будут проиндексированы с 1 января 2019 года.

В пресс-службе Кремля подтвердили, что президент России Владимир Путин внёс в Госдуму поправки к проекту федерального закона об изменениях пенсионной системы. В обращении главы государства отмечается, что документ внесён "в целях установления дополнительных социальных гарантий гражданам, в отношении которых предусматривается поэтапное повышение пенсионного возраста".

Вместе с тем Путин внёс в Госдуму законопроекты, призванные обеспечить надлежащее предоставление гражданам указанных социальных гарантий.

Как ранее писал Лайф, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что президент внёс в Госдуму поправки к законопроекту о пенсионном возрасте. Турчак отметил, что ЕР обеспечит принятие этих поправок.