В Китае подтвердили визит Си Цзиньпина 11–12 сентября в Россию
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Фото: ©РИА Новости/Cергей Гунеев
Председатель КНР Си Цзиньпин 11–12 сентября посетит Восточный экономический форум во Владивостоке по приглашению президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на официального представителя китайского МИД Лу Кана.
Ранее в Кремле заявили, что визит лидера Китая во Владивосток будет полноформатным, с очень богатой и обширной программой.
Также на ВЭФ прибудет премьер Японии Синдзо Абэ. Ранее он рассказал, что хотел бы обсудить с Владимиром Путиным на полях форума.