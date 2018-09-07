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Опубликовано 7 сентября 2018, 02:10

В Китае подтвердили визит Си Цзиньпина 11–12 сентября в Россию

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Фото: &copy;РИА Новости/Cергей Гунеев&nbsp;

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Фото: ©РИА Новости/Cергей Гунеев 

Председатель КНР Си Цзиньпин 11–12 сентября посетит Восточный экономический форум во Владивостоке по приглашению президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на официального представителя китайского МИД Лу Кана.

Ранее в Кремле заявили, что визит лидера Китая во Владивосток будет полноформатным, с очень богатой и обширной программой.

Также на ВЭФ прибудет премьер Японии Синдзо Абэ. Ранее он рассказал, что хотел бы обсудить с Владимиром Путиным на полях форума.

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Александра Вишнякова
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