В Китае подтвердили визит Си Цзиньпина 11–12 сентября в Россию

Председатель КНР Си Цзиньпин 11–12 сентября посетит Восточный экономический форум во Владивостоке по приглашению президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на официального представителя китайского МИД Лу Кана.

Ранее в Кремле заявили, что визит лидера Китая во Владивосток будет полноформатным, с очень богатой и обширной программой.