Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 сентября 2018, 08:40

Звезда "Игры престолов" рассказала, чем закончится сериал

Фото: &copy;&nbsp;AP Photo / Marco Ugarte

Фото: © AP Photo / Marco Ugarte

По мнению Финна Джонса, в заключительном сезоне популярного шоу все персонажи погибнут.

Популярный актёр Финн Джонс, известный благодаря "Игре престолов" и "Железному кулаку", сделал свой прогноз касаемо финала популярного сериала. По его мнению, в конце шоу "Игра престолов" все герои должны умереть.

Финн Джонс в "Игре престолов" исполнил роль сира Лораса Тирелла. Актёр не знает, как именно завершится популярный сериал от HBO. Он предполагает, что финал будет эффектным и очень трагическим. По мнению Джонса, главные герои точно должны будут погибнуть.

Напомним, что премьера заключительного сезона "Игры престолов" запланирована на 2019 год.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • hbo
  • Знаменитости
  • Кино и сериалы
  • Культура
  • Поп-культура
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar