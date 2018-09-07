Звезда "Игры престолов" рассказала, чем закончится сериал

Популярный актёр Финн Джонс, известный благодаря "Игре престолов" и "Железному кулаку", сделал свой прогноз касаемо финала популярного сериала. По его мнению, в конце шоу "Игра престолов" все герои должны умереть.

Финн Джонс в "Игре престолов" исполнил роль сира Лораса Тирелла. Актёр не знает, как именно завершится популярный сериал от HBO. Он предполагает, что финал будет эффектным и очень трагическим. По мнению Джонса, главные герои точно должны будут погибнуть.