Звезда "Игры престолов" рассказала, чем закончится сериал
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По мнению Финна Джонса, в заключительном сезоне популярного шоу все персонажи погибнут.
Популярный актёр Финн Джонс, известный благодаря "Игре престолов" и "Железному кулаку", сделал свой прогноз касаемо финала популярного сериала. По его мнению, в конце шоу "Игра престолов" все герои должны умереть.
Финн Джонс в "Игре престолов" исполнил роль сира Лораса Тирелла. Актёр не знает, как именно завершится популярный сериал от HBO. Он предполагает, что финал будет эффектным и очень трагическим. По мнению Джонса, главные герои точно должны будут погибнуть.
Напомним, что премьера заключительного сезона "Игры престолов" запланирована на 2019 год.