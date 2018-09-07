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Регион
Опубликовано 7 сентября 2018, 08:30

Марго Робби снимется в драме режиссёра "Кредо убийцы"

Фото: &copy;&nbsp;Jordan Strauss/Invision/AP

Фото: © Jordan Strauss/Invision/AP

Звезда "Отряда самоубийц" получила одну из главных ролей в военной драме о бывшем нацисте.

Актриса Марго Робби примет участие в съёмках фильма "Руины". Ей составит компанию Маттиас Шонартс ("Ржавчина и кость"). Режиссёр фильма — Джастин Курзель, сценарий написали Мэттью и Райан Фирпо.

Изначально сообщалось, что главную роль в фильме сыграет Галь Гадот ("Чудо-женщина"). Однако в итоге актриса отказалась от этого проекта. Съёмки начнутся в Праге в 2019 году.

Напомним, что сценарий братьев Фирпо в 2017 году возглавил "Чёрный список" лучших неспродюсированных проектов. Он рассказывает о бывшем капитане вермахта, который пытается искупить грехи своих прошлых преступлений в послевоенной Германии.

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Сергей Сурепин
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