Марго Робби снимется в драме режиссёра "Кредо убийцы"
Фото: © Jordan Strauss/Invision/AP
Звезда "Отряда самоубийц" получила одну из главных ролей в военной драме о бывшем нацисте.
Актриса Марго Робби примет участие в съёмках фильма "Руины". Ей составит компанию Маттиас Шонартс ("Ржавчина и кость"). Режиссёр фильма — Джастин Курзель, сценарий написали Мэттью и Райан Фирпо.
Изначально сообщалось, что главную роль в фильме сыграет Галь Гадот ("Чудо-женщина"). Однако в итоге актриса отказалась от этого проекта. Съёмки начнутся в Праге в 2019 году.
Напомним, что сценарий братьев Фирпо в 2017 году возглавил "Чёрный список" лучших неспродюсированных проектов. Он рассказывает о бывшем капитане вермахта, который пытается искупить грехи своих прошлых преступлений в послевоенной Германии.