Дени Вильнёв нашёл новую актрису для фильма "Дюна"

Звезда "Снеговика" планирует присоединиться к команде, которая экранизирует роман Фрэнка Герберта.

Ребекка Фергюсон ведёт переговоры со студией Legendary по поводу участия в съёмках фильма "Дюна" Дени Вильнёва. Пока не уточняется, кого именно сыграет актриса.

Предполагается, что речь идёт о роли леди Джессики, матери Пола Атрейдеса (Тимоти Шаламе). Роман Фрэнка Герберта адаптирует Эрик Рот. До этого он писал сценарии для фильма "Форрест Гамп" и сериала "Карточный домик".