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Регион
Опубликовано 7 сентября 2018, 08:20

Дени Вильнёв нашёл новую актрису для фильма "Дюна"

Фото: &copy;&nbsp;Arthur Mola/Invision/AP

Фото: © Arthur Mola/Invision/AP

Звезда "Снеговика" планирует присоединиться к команде, которая экранизирует роман Фрэнка Герберта.

Ребекка Фергюсон ведёт переговоры со студией Legendary по поводу участия в съёмках фильма "Дюна" Дени Вильнёва. Пока не уточняется, кого именно сыграет актриса.

Предполагается, что речь идёт о роли леди Джессики, матери Пола Атрейдеса (Тимоти Шаламе). Роман Фрэнка Герберта адаптирует Эрик Рот. До этого он писал сценарии для фильма "Форрест Гамп" и сериала "Карточный домик".

Напомним, "Дюна" появилась на прилавках книжных магазинов в 1965 году. Книга моментально стала популярной, завоевав две главные научно-фантастические премии — "Хьюго" и "Небьюла". Впоследствии Герберт написал к нему несколько продолжений.

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Сергей Сурепин
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