Райан Рейнольдс поссорился с популярным медведем
Фото: © AP Photo/Marco Ugarte
Актёр начал угрожать Паддингтону, а пользователи социальных сетей встали на защиту сказочного героя.
Райан Рейнольдс решил поблагодарить премию Peopleʼs Choice Awards за номинации, полученные фильмом "Дэдпул 2". Актёр заявил, что он надеется на победу, а также считает, что Паддингтону не достанется награда в номинации "Лучший семейный фильм".
Заявление Рейнольдса вызвали бурную реакцию в Сети. Официальный аккаунт "Приключений Паддингтона" ответил на его заявление хештегом "тяжёлый взгляд". С его помощью медвежонок напоминал о приличных манерах тем, кто о них совершенно позабыл.
При этом актёр Хью Бонневилль (сыграл в фильме про Паддингтона) посоветовал Рейнольдсу следить за языком. Пользователи соцсетей раскритиковали звезду "Дэдпула", назвав его несмешным.