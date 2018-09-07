Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 сентября 2018, 08:08

Райан Рейнольдс поссорился с популярным медведем

Фото: &copy;&nbsp;AP Photo/Marco Ugarte

Фото: © AP Photo/Marco Ugarte

Актёр начал угрожать Паддингтону, а пользователи социальных сетей встали на защиту сказочного героя.

Райан Рейнольдс решил поблагодарить премию Peopleʼs Choice Awards за номинации, полученные фильмом "Дэдпул 2". Актёр заявил, что он надеется на победу, а также считает, что Паддингтону не достанется награда в номинации "Лучший семейный фильм".

Заявление Рейнольдса вызвали бурную реакцию в Сети. Официальный аккаунт "Приключений Паддингтона" ответил на его заявление хештегом "тяжёлый взгляд". С его помощью медвежонок напоминал о приличных манерах тем, кто о них совершенно позабыл.

При этом актёр Хью Бонневилль (сыграл в фильме про Паддингтона) посоветовал Рейнольдсу следить за языком. Пользователи соцсетей раскритиковали звезду "Дэдпула", назвав его несмешным.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Райан Рейнольдс
  • Знаменитости
  • Кино и сериалы
  • Культура
  • Поп-культура
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar