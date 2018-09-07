Райан Рейнольдс поссорился с популярным медведем

Актёр начал угрожать Паддингтону, а пользователи социальных сетей встали на защиту сказочного героя.

Райан Рейнольдс решил поблагодарить премию Peopleʼs Choice Awards за номинации, полученные фильмом "Дэдпул 2". Актёр заявил, что он надеется на победу, а также считает, что Паддингтону не достанется награда в номинации "Лучший семейный фильм".

Заявление Рейнольдса вызвали бурную реакцию в Сети. Официальный аккаунт "Приключений Паддингтона" ответил на его заявление хештегом "тяжёлый взгляд". С его помощью медвежонок напоминал о приличных манерах тем, кто о них совершенно позабыл.