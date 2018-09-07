Пытаются препятствовать следствию. СК подозревают кемеровских пожарных в сговоре

Помимо того, отмечается, что "друзья" ставших фигурантами дела пожарных "терроризируют потерпевших" в социальных сетях.

Между кемеровскими пожарными может быть сговор с целью воспрепятствования расследованию пожара в ТЦ "Зимняя вишня", унёсшего жизни 60 человек. О подобных подозрениях сообщил представитель Следственного комитета России в ходе судебного заседания, в рамках которого решается вопрос о продлении меры пресечения начальнику пожарного караула Сергею Генину.

По словам представителя СК, следователи обратили внимание на "некую корпоративность, которая имеется в рядах МЧС". Так, первоначальные и последующие показания Генина подтверждают сотрудники, которые были вместе с ним на пожаре.

— Мы считаем, что между ними есть сговор, чтобы вводить следствие в заблуждение и не давать данные, которые являются фактическими, — отметил он.

Помимо того, представитель СК отметил, что "друзья" ставших фигурантами дела пожарных "терроризируют потерпевших" в социальных сетях.

Напомним, следствие считает, что Генин при тушении пожара нарушил боевой устав. Ранее в ходе одного из судебных заседаний было показано видео, на котором видно, что отец трёх погибших в ТЦ девочек Александр Ананьев несколько раз указывал Генину короткий путь на четвёртый этаж торгового центра, где находились дети. Однако пожарный пошёл вслед за охранником ТЦ. В то же время ранее решался вопрос о том, чтобы представить Генина к награде — при пожаре в ТЦ он спас мужчину, отдав ему свой спасательный комплект.