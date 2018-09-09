Девочка хотела разыграть сестру, спрятав её телефон, но поплатилась своей жизнью

В одной британской семье, живущей в Лондоне, произошла ужасная трагедия. Даниэль Марах, которой несколько дней назад исполнилось 17 лет, упала с крыши четырёхэтажного дома при загадочных обстоятельствах. На суицид это было непохоже, так как девочка росла жизнерадостной.

Она была счастливым подростком. Училась хорошо и не пропускала занятия. За что бы она ни бралась, ей всё нравилось делать отец погибшей Чарльз Марах

Фото: SWNS

Отец рассказал, что в тот роковой день Даниэль выглядела взволнованной. Она переживала из-за экзамена и даже отказывалась поужинать с семьёй. В итоге весь день она просидела в комнате и лишь к вечеру зашла поговорить в родительскую спальню.

Чарльз вспоминает, что через полчаса сверху раздался звук битого стекла и громкий хлопок. На последнем этаже дома была комната Даниэль и младшей дочери Шоны. В потолке у них имелось маленькое окно, через которое можно было выйти на крышу.

Я услышал непонятные звуки и хлопок. Когда выглянул в окно, то увидел тело Даниэль. Я тут же бросился к ней, стал проверять её дыхание, но она получила сильные травмы Чарльз Марах

По словам следователей, занимающихся этим делом, на суицид девочки это непохоже. Во-первых, все, кто её знал, рассказывали о ней только самое хорошее. А во-вторых, мобильный телефон младшей сестры Даниэль был найден на крыше.

Фото: SWNS