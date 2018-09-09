Девочка хотела разыграть сестру, спрятав её телефон, но поплатилась своей жизнью
Сёстры любили прятать вещи друг друга, но кто ж знал, что в один момент эта игра может привести к смерти...
В одной британской семье, живущей в Лондоне, произошла ужасная трагедия. Даниэль Марах, которой несколько дней назад исполнилось 17 лет, упала с крыши четырёхэтажного дома при загадочных обстоятельствах. На суицид это было непохоже, так как девочка росла жизнерадостной.
Она была счастливым подростком. Училась хорошо и не пропускала занятия. За что бы она ни бралась, ей всё нравилось делать
Фото: SWNS
Отец рассказал, что в тот роковой день Даниэль выглядела взволнованной. Она переживала из-за экзамена и даже отказывалась поужинать с семьёй. В итоге весь день она просидела в комнате и лишь к вечеру зашла поговорить в родительскую спальню.
Чарльз вспоминает, что через полчаса сверху раздался звук битого стекла и громкий хлопок. На последнем этаже дома была комната Даниэль и младшей дочери Шоны. В потолке у них имелось маленькое окно, через которое можно было выйти на крышу.
Я услышал непонятные звуки и хлопок. Когда выглянул в окно, то увидел тело Даниэль. Я тут же бросился к ней, стал проверять её дыхание, но она получила сильные травмы
По словам следователей, занимающихся этим делом, на суицид девочки это непохоже. Во-первых, все, кто её знал, рассказывали о ней только самое хорошее. А во-вторых, мобильный телефон младшей сестры Даниэль был найден на крыше.
Фото: SWNS
Отец рассказал следователям, что ещё с малых лет Даниэль и Шона любили прятать вещи друг друга. И самой вероятной версией смерти девочки стало то, что она полезла на крышу, чтобы спрятать телефон, но поскользнулась и упала вниз.