Facebook заблокировал пост вице-спикера Госдумы Толстого о гибели Захарченко
Петр Толстой. Фото: © Facebook/ Государственная Дума
В публикации депутат называл гибель лидера ополчения огромной потерей для всего русского мира.
Социальная сеть "Фейсбук" заблокировала пост вице-спикера Госдумы от "Единой России" Петра Толстого, в котором говорилось о гибели главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. Об этом сообщила пресс-служба депутата.
В удалённой записи от 31 августа парламентарий выразил соболезнования близким, родным и боевым товарищам убитого и написал, что "националисты, пришедшие к власти на Украине, прикрываясь псевдоевропейскими устремлениями, в очередной раз громко заявили о себе". Кроме того, в посте вице-премьер называл гибель лидера ополчения огромной потерей для всего русского мира.
Примечательно, что за день до этого пост Толстого про Александра Захарченко был заблокирован руководством другой соцсети Марка Цукерберга — "Инстаграма". Это объяснялось наличием в нём "насилия или угрозы применения насилия", что противоречит регламенту сообщества.
Отметим, что это не первый случай удаления постов в "Фейсбуке", посвящённых убитому лидеру ДНР. Ранее спикер крымского парламента Владимир Константинов пожаловался на блокировку своей публикации.