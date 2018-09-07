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Опубликовано 7 сентября 2018, 15:19

Facebook заблокировал пост вице-спикера Госдумы Толстого о гибели Захарченко

Петр Толстой. Фото: &copy; Facebook/&nbsp;Государственная Дума

Петр Толстой. Фото: © Facebook/ Государственная Дума

В публикации депутат называл гибель лидера ополчения огромной потерей для всего русского мира.

Социальная сеть "Фейсбук" заблокировала пост вице-спикера Госдумы от "Единой России" Петра Толстого, в котором говорилось о гибели главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. Об этом сообщила пресс-служба депутата.

В удалённой записи от 31 августа парламентарий выразил соболезнования близким, родным и боевым товарищам убитого и написал, что "националисты, пришедшие к власти на Украине, прикрываясь псевдоевропейскими устремлениями, в очередной раз громко заявили о себе". Кроме того, в посте вице-премьер называл гибель лидера ополчения огромной потерей для всего русского мира.

Примечательно, что за день до этого пост Толстого про Александра Захарченко был заблокирован руководством другой соцсети Марка Цукерберга — "Инстаграма". Это объяснялось наличием в нём "насилия или угрозы применения насилия", что противоречит регламенту сообщества.

Отметим, что это не первый случай удаления постов в "Фейсбуке", посвящённых убитому лидеру ДНР. Ранее спикер крымского парламента Владимир Константинов пожаловался на блокировку своей публикации.

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Алёна Темирчиева
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