Facebook заблокировал пост вице-спикера Госдумы Толстого о гибели Захарченко

В публикации депутат называл гибель лидера ополчения огромной потерей для всего русского мира.

Социальная сеть "Фейсбук" заблокировала пост вице-спикера Госдумы от "Единой России" Петра Толстого, в котором говорилось о гибели главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. Об этом сообщила пресс-служба депутата.

В удалённой записи от 31 августа парламентарий выразил соболезнования близким, родным и боевым товарищам убитого и написал, что "националисты, пришедшие к власти на Украине, прикрываясь псевдоевропейскими устремлениями, в очередной раз громко заявили о себе". Кроме того, в посте вице-премьер называл гибель лидера ополчения огромной потерей для всего русского мира.

Примечательно, что за день до этого пост Толстого про Александра Захарченко был заблокирован руководством другой соцсети Марка Цукерберга — "Инстаграма". Это объяснялось наличием в нём "насилия или угрозы применения насилия", что противоречит регламенту сообщества.