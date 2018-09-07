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Опубликовано 7 сентября 2018, 18:35

Пол Маккартни выпустил альбом впервые за 5 лет

Фото &copy; Twitter/Paul McCartney

Фото © Twitter/Paul McCartney

Отмечается, что в пластинку, записанную в трёх городах, вошло 16 композиций-"станций".

Участник легендарной группы The Beatles Пол Маккартни выпустил первый за пять лет альбом под названием Egypt Station. Предыдущий альбом артиста — New — вышел в 2013 году.

В альбом вошло 16 композиций и два бонус-трека. Маккартни уже выпустил три сингла: Come On To Me, I Donʼt Know и Fuh You. Сообщается, что музыкант назвал альбом в честь картины собственного авторства 1988 года, которую также использует в качестве обложки пластинки.

Egypt Station записывался и сводился на студиях в Лос-Анджелесе, Лондоне и Сассексе.

Маккартни рассказал, что альбом начинается с песни Opening Station ("Открывающая станция"), а каждая новая песня на альбоме — это следующая станция.

Ранее Лайф рассказывал о том, что Маккартни и Леннон сделали новое совместное фото.

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Константин Агапов
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