Самая сексуальная звезда "Игры престолов" стала лицом известного бренда
Фото: © Evan Agostini/Invision/AP
Популярная актриса решила чувственно спеть на итальянском языке в рекламе парфюма Dolce&Gabbana.
Актриса Эмилия Кларк снова решила ярко выступить в качестве амбассадора Dolce&Gabbana. На этот раз звезда "Игры престолов" снялась в рекламе парфюма The Only One.
В прошлом году Эмилия Кларк снималась в рекламе D&G с бывшим коллегой по "Игре престолов" Китом Харингтоном. На этот раз она чувственно спела итальянский поп-хит Quando, Quando, Quando другому красавчику.
Спасибо D&G за возможность почувствовать себя итальянской принцессой и подержаться за руки с красавчиком!
Эмилия Кларк
Парфюм The Only One анонсируется как цветочный аромат с нотами фиалки, кофе, ванили и пачули.