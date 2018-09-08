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Регион
Опубликовано 8 сентября 2018, 07:35

Самая сексуальная звезда "Игры престолов" стала лицом известного бренда

Фото: &copy; Evan Agostini/Invision/AP

Фото: © Evan Agostini/Invision/AP

Популярная актриса решила чувственно спеть на итальянском языке в рекламе парфюма Dolce&Gabbana.

Актриса Эмилия Кларк снова решила ярко выступить в качестве амбассадора Dolce&Gabbana. На этот раз звезда "Игры престолов" снялась в рекламе парфюма The Only One.

В прошлом году Эмилия Кларк снималась в рекламе D&G с бывшим коллегой по "Игре престолов" Китом Харингтоном. На этот раз она чувственно спела итальянский поп-хит Quando, Quando, Quando другому красавчику.

Спасибо D&G за возможность почувствовать себя итальянской принцессой и подержаться за руки с красавчиком!

Эмилия Кларк

Парфюм The Only One анонсируется как цветочный аромат с нотами фиалки, кофе, ванили и пачули.

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Сергей Сурепин
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