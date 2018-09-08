Самая сексуальная звезда "Игры престолов" стала лицом известного бренда

Популярная актриса решила чувственно спеть на итальянском языке в рекламе парфюма Dolce&Gabbana.

Актриса Эмилия Кларк снова решила ярко выступить в качестве амбассадора Dolce&Gabbana. На этот раз звезда "Игры престолов" снялась в рекламе парфюма The Only One.

В прошлом году Эмилия Кларк снималась в рекламе D&G с бывшим коллегой по "Игре престолов" Китом Харингтоном. На этот раз она чувственно спела итальянский поп-хит Quando, Quando, Quando другому красавчику.

Спасибо D&G за возможность почувствовать себя итальянской принцессой и подержаться за руки с красавчиком! Эмилия Кларк