Анджелина Джоли призналась в чувствах к Брэду Питту

В Сети в очередной раз начали активно обсуждать вероятное воссоединение звёздной пары.

Популярная актриса и многодетная мать Анджелина Джоли не испытывает чувства гнева к своему бывшему супругу. Знаменитость признаётся, что она с нежностью вспоминает Брэда Питта.

Не так давно Джоли впервые после громкого развода сказала приятные слова в адрес актёра. Анджелина благодарна за всё Питту — мужчине, от которого она родила троих биологических детей. Вместе с этим Актриса считает Брэда хорошим отцом, которого очень любят шестеро детей — не только родных, но и приёмных.