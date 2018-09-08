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Регион
Опубликовано 8 сентября 2018, 07:58

Анджелина Джоли призналась в чувствах к Брэду Питту

Фото:&nbsp;&copy; Jordan Strauss/Invision/AP

Фото: © Jordan Strauss/Invision/AP

В Сети в очередной раз начали активно обсуждать вероятное воссоединение звёздной пары.

Популярная актриса и многодетная мать Анджелина Джоли не испытывает чувства гнева к своему бывшему супругу. Знаменитость признаётся, что она с нежностью вспоминает Брэда Питта.

Не так давно Джоли впервые после громкого развода сказала приятные слова в адрес актёра. Анджелина благодарна за всё Питту — мужчине, от которого она родила троих биологических детей. Вместе с этим Актриса считает Брэда хорошим отцом, которого очень любят шестеро детей — не только родных, но и приёмных.

Также Джоли призналась, что не жалеет о таких длительных отношениях. По словам актрисы, в тот период она испытывала абсолютное счастье. Ранее Брэд Питт в одном из интервью признался, что всё ещё любит свою супругу.

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Сергей Сурепин
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