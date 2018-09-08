Канье Уэст выпустил коллекцию одежды для Pornhub

В начале месяца стало известно, что Pornhub попросил Канье Уэста срежиссировать церемонию награждения порноактёров. Популярный американский рэпер не отказался от участия в этом проекте.

Вместе с этим Канье выпустил тематические лонгсливы. На кофтах дымчатого цвета изображены Миа Малкова, Райли Рид, Лина Пол, Абелла Дейнджер и Кендра Сандерленд. Под каждой из них напечатана подпись о том, чем, по мнению дизайнера, они больше всего знамениты. Например, у Мии Малковой — "Самые горячие ягодицы", а у Райли Рид — "Самая популярная женщина в индустрии".