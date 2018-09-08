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Опубликовано 8 сентября 2018, 08:05

Канье Уэст выпустил коллекцию одежды для Pornhub

Фото: &copy; yeezysupply.com

Фото: © yeezysupply.com

Американский рэпер и дизайнер представил лонгсливы с иллюстрациями пяти самых известных порноактрис.

В начале месяца стало известно, что Pornhub попросил Канье Уэста срежиссировать церемонию награждения порноактёров. Популярный американский рэпер не отказался от участия в этом проекте.

Фото: © yeezysupply.com

Фото: © yeezysupply.com

Вместе с этим Канье выпустил тематические лонгсливы. На кофтах дымчатого цвета изображены Миа Малкова, Райли Рид, Лина Пол, Абелла Дейнджер и Кендра Сандерленд. Под каждой из них напечатана подпись о том, чем, по мнению дизайнера, они больше всего знамениты. Например, у Мии Малковой — "Самые горячие ягодицы", а у Райли Рид — "Самая популярная женщина в индустрии".

Все вещи созданы из ткани джерси. Они доступны в пяти размерах. Цена — 75 долларов.

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Сергей Сурепин
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