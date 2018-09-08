Звезда "Игры престолов" сходила на двойное свидание

Софи Тёрнер не просто посетила теннисный турнир, но и решила провести этот вечер романтически.

Актриса Софи Тёрнер, известная по сериалу "Игра престолов", сходила на двойное свидание. Компанию ей составили актриса Приянка Чопра, а также братья-музыканты Джо и Ник Джонас.

В прошлом году Джо сделал предложение Тёрнер. Вместе с этим стало известно и о том, что Ник этим летом обручился с Чопра. Недавно папарацци заметили звёзд на двойном свидании — они вчетвером посетили чемпионат США по теннису.