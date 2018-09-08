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Регион
Опубликовано 8 сентября 2018, 08:54

Звезда "Игры престолов" сходила на двойное свидание

Фото:&nbsp;&copy; Jordan Strauss/Invision/AP

Фото: © Jordan Strauss/Invision/AP

Софи Тёрнер не просто посетила теннисный турнир, но и решила провести этот вечер романтически.

Актриса Софи Тёрнер, известная по сериалу "Игра престолов", сходила на двойное свидание. Компанию ей составили актриса Приянка Чопра, а также братья-музыканты Джо и Ник Джонас.

В прошлом году Джо сделал предложение Тёрнер. Вместе с этим стало известно и о том, что Ник этим летом обручился с Чопра. Недавно папарацци заметили звёзд на двойном свидании — они вчетвером посетили чемпионат США по теннису.

Напомним, что съёмки сериала "Игра престолов" уже завершились. Предполагается, что финальный сезон выйдет в 2019 году.

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Сергей Сурепин
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