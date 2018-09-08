Звезда "Игры престолов" ответила хейтерам селфи без макияжа
Фото: © instagram/iamlenaheadey
44-летняя актриса Лина Хиди, которая стала популярна благодаря "Игре престолов", устала от хейтеров.
Звезда популярного шоу сначала поделилась честным селфи в своём "Инстаграме". На нём она не может скрыть слёзы на постаревшем лице. Также актриса решила сфотографировать себя без макияжа.
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Hands up who’s watching jungle school .... the reuniting of baby clarita and her mother.. #wonkyeyebrowsrule Unrelated. To those who feel free to tell me I look haggard, 100 years old, that my beauty is fading.... that I look tired/exhausted (you’re right !!!! Parenting is a full time exhausting beautiful thing ) THIS IS ME Sung to the tune from The Greatest Showman, obviously. I love that my experience sits on my face, that my eyes can tell a thousand stories, that you can watch my work and enjoy it, and when I give you real me, it’s too real. #suckitup Get used to it folks, this face will only get older and realer. #filteredtofuck #nofilterimfuckingkidding
По словам актрисы, она смотрела трогательный сериал о животных и расплакалась. Однако уже через несколько минут звезда "Игры престолов" была вынуждена добавить к подписи жёсткую отповедь. В частности, звезда написала, что "ей уже сто лет, её красота тает, а сама она выглядит усталой".
Вместе с этим актриса добавила, что прекрасное родительство выжимает из неё все соки. Хиди заявила, что опыт, который она прожила, осел на её лице, а её глаза могут поведать тысячу историй. Актриса написала, что всем нужно привыкнуть, так как её лицо будет становиться старше и реальней.