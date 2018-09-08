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Регион
Опубликовано 8 сентября 2018, 09:43

Режиссёр "Смерти Сталина" хочет снять фильм про Дональда Трампа

Фото:&nbsp;&copy; Taylor Jewell/Invision/AP

Фото: © Taylor Jewell/Invision/AP

Шутка Армандо Ианнуччи по поводу ленты о президенте США приглянулась сразу нескольким студиям.

Режиссёр Армандо Ианнуччи опубликовал в "Твиттере" шуточную идею фильма о 45-м президенте США Дональде Трампе. Он предложил посадить главу страны в фальшивый Белый дом.

Постановщик "Смерти Сталина" просто пошутил. Однако Голливуд отреагировал совершенно серьёзно: сразу же восемь студий заинтересовались идеей Ианнуччи. По словам Ианнуччи, идея фильма заключается в том, чтобы усыпить Трампа и переместить его в фальшивый Белый дом, где он думал бы, что и дальше управляет страной. Согласно идее режиссёра, будут потрачены миллионы долларов на актёров, которые сыграют членов его администрации, сенаторов, ведущих новостей и людей, посещающих его собрания.

Рабочее название проекта — Fake America Great Again ("Подделаем былое величие Америки"). Это пародия на лозунг Трампа "Вернём Америке былое величие". Пока неизвестно, дойдёт эта идея до съёмок или нет.

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Сергей Сурепин
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