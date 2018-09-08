Режиссёр "Смерти Сталина" хочет снять фильм про Дональда Трампа

Постановщик "Смерти Сталина" просто пошутил. Однако Голливуд отреагировал совершенно серьёзно: сразу же восемь студий заинтересовались идеей Ианнуччи. По словам Ианнуччи, идея фильма заключается в том, чтобы усыпить Трампа и переместить его в фальшивый Белый дом, где он думал бы, что и дальше управляет страной. Согласно идее режиссёра, будут потрачены миллионы долларов на актёров, которые сыграют членов его администрации, сенаторов, ведущих новостей и людей, посещающих его собрания.