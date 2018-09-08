Илон Маск хочет создать самый быстрый электросамолёт в мире
Фото: © Кадр из видео YouTube/PowerfulJRE
В планах основателя Tesla и SpaceX сделать это воздушное судно с вертикальным взлётом.
По словам Маска, сверхзвуковой реактивный электросамолёт с вертикальным взлётом и посадкой может значительно упростить всем жизнь. Глава Tesla считает, что это изобретение стало бы лидером всего рынка.
Также Илон Маск заявил, что он уже давно хочет создать подобное устройство. Однако пока этот проект он обсуждал только со своими друзьями. При этом Маск добавил, что технологии вертикального взлёта максимально не подходят для сверхзвукового полёта. Помимо этого, разработка электросамолёта — это не приоритетная задача на сегодняшний день для Маска.
Напомним, ранее Илон Маск покурил марихуану на камеру. Это произошло в эфире популярного американского шоу PowerfulJRE, его посмотрело более 300 тысяч человек.