Илон Маск хочет создать самый быстрый электросамолёт в мире

По словам Маска, сверхзвуковой реактивный электросамолёт с вертикальным взлётом и посадкой может значительно упростить всем жизнь. Глава Tesla считает, что это изобретение стало бы лидером всего рынка.

Также Илон Маск заявил, что он уже давно хочет создать подобное устройство. Однако пока этот проект он обсуждал только со своими друзьями. При этом Маск добавил, что технологии вертикального взлёта максимально не подходят для сверхзвукового полёта. Помимо этого, разработка электросамолёта — это не приоритетная задача на сегодняшний день для Маска.