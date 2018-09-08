Смартфон Razer для геймеров резко упал в цене

Теперь на покупке мощного устройства для игр можно сэкономить сразу триста долларов.

Компания Razer объявила о снижении цены на свой игровой смартфон. Теперь купить Razer Phone можно со скидкой в 300 долларов.

Приобрести геймерское устройство можно за 399 долларов. Снижение цены произошло на фоне того, что компания показала вторую версию смартфона — Razer Phone 2.