Смартфон Razer для геймеров резко упал в цене
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Теперь на покупке мощного устройства для игр можно сэкономить сразу триста долларов.
Компания Razer объявила о снижении цены на свой игровой смартфон. Теперь купить Razer Phone можно со скидкой в 300 долларов.
Приобрести геймерское устройство можно за 399 долларов. Снижение цены произошло на фоне того, что компания показала вторую версию смартфона — Razer Phone 2.
Напомним, что игровой смартфон получил продвинутый процессор Snapdragon 835 и 8 гигабайт оперативной памяти. При этом мощность аккумулятора составляет 4 тысячи мАч.