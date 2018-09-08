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Регион
Опубликовано 8 сентября 2018, 10:23

Смартфон Razer для геймеров резко упал в цене

Фото: &copy;&nbsp;razer.com

Фото: © razer.com

Теперь на покупке мощного устройства для игр можно сэкономить сразу триста долларов.

Компания Razer объявила о снижении цены на свой игровой смартфон. Теперь купить Razer Phone можно со скидкой в 300 долларов.

Приобрести геймерское устройство можно за 399 долларов. Снижение цены произошло на фоне того, что компания показала вторую версию смартфона — Razer Phone 2.

Напомним, что игровой смартфон получил продвинутый процессор Snapdragon 835 и 8 гигабайт оперативной памяти. При этом мощность аккумулятора составляет 4 тысячи мАч.

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Сергей Сурепин
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