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Регион
Опубликовано 8 сентября 2018, 10:55

IKEA выпустит умные жалюзи

Фото: &copy; Flickr/Anders Adermark

Фото: © Flickr/Anders Adermark

Шведский производитель товаров для дома в настоящий момент работает над системой умных жалюзи.

Согласно документации Федеральной комиссии по связи США, компания зарегистрировала новую лицензию. Она связана с пультом управления автоматическими жалюзи.

Ожидается, что умные жалюзи будут частью Tradfri. Это линейка умных продуктов, которые выпускает компания IKEA. Сейчас на американском рынке уже продаются умные жалюзи — они стоят 300-400 долларов.

В настоящий момент в линейке Tradfri представлены преимущественно продукты, связанные с освещением. Все товары можно синхронизировать с Apple HomeKit, Amazon Alexa и Google Assistant.

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Сергей Сурепин
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