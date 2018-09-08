IKEA выпустит умные жалюзи
Фото: © Flickr/Anders Adermark
Шведский производитель товаров для дома в настоящий момент работает над системой умных жалюзи.
Согласно документации Федеральной комиссии по связи США, компания зарегистрировала новую лицензию. Она связана с пультом управления автоматическими жалюзи.
Ожидается, что умные жалюзи будут частью Tradfri. Это линейка умных продуктов, которые выпускает компания IKEA. Сейчас на американском рынке уже продаются умные жалюзи — они стоят 300-400 долларов.
В настоящий момент в линейке Tradfri представлены преимущественно продукты, связанные с освещением. Все товары можно синхронизировать с Apple HomeKit, Amazon Alexa и Google Assistant.