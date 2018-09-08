Названы приложения для iPhone, ворующие персональные данные
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Исследователи безопасности из компании GuardianApp изучили популярные приложения и назвали самые опасные из них.
По словам специалистов, десятки популярных приложений для iPhone скрытно отправляют данные о местоположении пользователей в сторонние компании по монетизации. Все приложения, которые уличили в мошенничестве, собирали информацию Bluetooth LE Beacon, координаты GPS и имя Wi-Fi SSID.
Среди них: Code Scanner, Coupon Sherpa, ASKfm, GasBuddy, Homes.com, Moco, Mobiletag, Photobucket, Tapatalk, YouMail, Weather Live, Tunity, The Coupons App, SnipSnap Coupon, С25K 5K trainer.
Как сообщили специалисты, этим приложениям при установке необходим доступ к местоположению для корректной работы, однако нигде не указывается, что приложения будут направлять полученную информацией сторонним организациям в целях заработка разработчиков. Также исследователи заявили, что отправленная информация может содержать точную геопозицию пользователя и другие конфиденциальные материалы.