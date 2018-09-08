Названы приложения для iPhone, ворующие персональные данные

По словам специалистов, десятки популярных приложений для iPhone скрытно отправляют данные о местоположении пользователей в сторонние компании по монетизации. Все приложения, которые уличили в мошенничестве, собирали информацию Bluetooth LE Beacon, координаты GPS и имя Wi-Fi SSID.

Как сообщили специалисты, этим приложениям при установке необходим доступ к местоположению для корректной работы, однако нигде не указывается, что приложения будут направлять полученную информацией сторонним организациям в целях заработка разработчиков. Также исследователи заявили, что отправленная информация может содержать точную геопозицию пользователя и другие конфиденциальные материалы.